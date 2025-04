Brasil faz no fim, vence Venezuela e assume liderança do Sul-Americano sub-17

O Brasil venceu a Venezuela por 1 a 0, nesta quinta-feira, pela quarta rodada do Sul-Americano Sub-17. Luis Eduardo, já no final da partida, foi o autor do gol da vitória brasileira.

Com o resultado, o Brasil chegou aos sete pontos, agora na primeira colocação do Grupo B, e ultrapassou a própria Venezuela, que permaneceu com seis unidades, na segunda posição da chave.

O Brasil retorna aos gramados no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), quando encara o Equador, novamente no Estádio Olímpico Jaime Morón León. Ao mesmo tempo, a Venezuela enfrenta o Uruguai. Ambos os duelos serão válidos pela quinta e última rodada desta fase da competição continental.