Vitória x Flamengo Palpite - Onde Assistir, Horário e Escalações - 06/04

O Vitória ainda busca encaixe no setor ofensivo e sofreu duas derrotas nos últimos três compromissos. Contra um adversário técnico e veloz, a tendência é de domínio dos visitantes desde o início da partida.

Palpite 2: Flamengo vence sem sofrer gols

Com 67% de jogos sem sofrer gols e média de apenas 0.44 gol contra por jogo, o Flamengo é um dos times mais seguros defensivamente no futebol brasileiro. A consistência do setor é notável.

Já o Vitória passou em branco em 30% dos últimos 10 jogos. Enfrentando um adversário que marca forte e joga com posse, as dificuldades para criar chances claras podem levar a um placar zerado do time da casa.

Palpite 3: Flamengo vence o 1º tempo

O time carioca tem começado forte suas partidas fora de casa. Nos últimos quatro jogos como visitante, abriu o placar em três e foi para o intervalo em vantagem em dois deles.