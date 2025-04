O chip na bola e a goleada do Flamengo sobre o desgovernado Corinthians

O Flamengo mostrou a diferença enorme que o separa do humilhado Corinthians

Mais uma vez Marcelo Paz, o comandante do Fortaleza, dá exemplo de como se comportar quando seu time é prejudicado.

À falta de conclusão do VAR sobre o gol não validado do tricolor contra o Sport, ele contrapôs, educadamente indignado, a necessidade do chip na bola, assim como lembrou que nada justifica não ter ainda sido adotado no Brasil o impedimento automático.