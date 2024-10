Casagrande: 'O futebol brasileiro precisa de caras como o Filipe Luís'

O comentarista Casagrande, em participação no Fim de Papo desta sexta (4), disse que Filipe Luís, novo técnico do Flamengo, faz bem ao futebol brasileiro.

Casão admitiu que pode ter exagerado nos elogios ao treinador, mas disse que o fez de propósito. O comentarista disse que quer ver mais bons jogos do Flamengo - destacando o primeiro tempo contra o Corinthians.