Flamengo de Filipe Luís vence Bahia e mantém tabu de Ceni, chamado de burro

O DNA do novo Flamengo

O Flamengo de Filipe Luís quer a bola. E mais uma vez mostrou uma dinâmica interessante de construção de jogo. Léo Ortiz, Gerson e Pulgar têm muita responsabilidade nisso.

Sem a bola, pressão alta, para recuperar logo. Isso encurralou o Bahia durante a maior parte do primeiro tempo. Em resumo, é um time que tem sabido controlar o jogo. Mesmo no início de trabalho.

No começo, os dois times ainda estavam se encaixando. Foi quando uma chance de gol absurda para cada lado foi desperdiçada. De um lado, Gabigol, cara a cara com Marcos Felipe, após ótimo passe de Gerson. Do outro, Thaciano, muito livre na área após cruzamento rebatido por Wesley, mandou pelos ares uma cabeçada que parecia simples.

Ah, Gabigol, inclusive, está com certa dificuldade de evitar impedimentos.

Mas foi o fim do equilíbrio. Porque depois só deu Flamengo. O Bahia teve uma saída de bola muito lenta e não conseguiu engatilhar jogadas pelas pontas. É o preço de atuar com tanta gente com característica de toque-toque no meio-campo.