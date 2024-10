PVC vê falta de otimismo do Fla com Brasileirão: 'Por que não acreditar?'

No ano passado, nessa rodada, o Palmeiras estava 14 pontos atrás do Botafogo e foi campeão. Então, por que o Flamengo, que perdeu seis pontos a mais que o Botafogo, tem que desacreditar no campeonato, ainda mais com o Filipe Luís? Paulo Vinícius Coelho

Palmeiras aproveita Allianz livre enquanto rivais mudam casa por Bruno Mars

Enquanto isso, os rivais Botafogo e São Paulo ainda terão de jogar fora de casa no campeonato devido à turnê pelo Brasil do cantor pop Bruno Mars, que se apresentará em várias capitais. Assista no player acima.

O Palmeiras saiu do estádio neste ano nove vezes. O plano da WTorre é sair de três a quatro vezes e, na verdade, neste ano saiu nove, mas cinco dessas nove vezes foram pela crise do gramado no começo do ano. O São Paulo saiu contra o Corinthians e foi jogar em Brasília e vai sair contra o Vasco e vai jogar no Brinco de Ouro. O Botafogo volta a jogar no Maracanã depois de 10 anos contra o Criciúma na próxima rodada porque também tem show do Bruno Mars no Nilton Santos

