Do banco para as redes: David Neres vira goleador e decisivo na Europa

O atacante David Neres vive um bom início de temporada no Napoli. Após marcar contra o Como, o brasileiro entrou nas estatísticas como o jogador que precisa de menos minutos para participar de um gol.

O que aconteceu

David Neres tem dois gols e quatro assistências em sete jogos disputados pelo Napoli. De acordo com o Sofascore, o jogador precisa de 25 minutos em campo para ter uma participação em gol.

Nesta sexta (4), Neres marcou pela primeira fez no Campeonato Italiano, contra o Como, após entrar aos 34 do segundo tempo. O georgiano Kvaratskhelia e o italiano Politano costumam ser os escolhidos do treinador Antonio Conte para a posição.