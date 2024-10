Arnaldo detona 'fritura' de Zubeldía: 'Direção deve mais no São Paulo'

'Direção do São Paulo está devendo mais que Zubeldía': "O que é fritura? Quando alguém de dentro começa a minar o trabalho de um treinador com informações/opiniões. Para mim, isso é fritura. É incrível que a direção do São Paulo, essa mesmo que não tem estádio pra jogar, vai jogar contra o Vasco agora no Brinco de Ouro, jogou contra o Corinthians em Brasília e que não contratou praticamente ninguém pra temporada, entenda que o técnico precisa de uma avaliação. Imagina se a gente pudesse fazer uma avaliação da direção do São Paulo, acho que estão devendo mais que o treinador, né?. Mas a avaliação, como o Zubeldía tem o apoio do torcedor e dos principais jogadores, não é ainda tão simples de ser resolvida".

Torcedor do Corinthians se iludiu com Memphis Depay, diz Lavieri

Danilo Lavieri analisou que houve uma ilusão criada na torcida do Corinthians com a contratação do holandês Memphis Depay. O colunista destacou a situação contratual do jogador após o veto do governo à Esportes da Sorte, patrocinadora máster do time.



O Corinthians ganhar do Inter para mim seria muita surpresa. Então eu acho que o corintiano, de uma forma geral, se iludiu com o Memphis sem nenhum motivo. Sabe como o Memphis vai jogar? Porque a gente não sabe. O Memphis é caro. A patrocinadora que supostamente vai pagar, por enquanto, não está habilitada para pagar (...) Então a gente não sabe. Tem até o dia 10 para regularizar essa situação. Se no dia 10 não regularizar, [a Esportes da Sorte] tem que parar de dar o dinheiro para o Corinthians Danilo Lavieri

Arnaldo: 'Não vejo mais Tite entre os principais nomes do mercado brasileiro'