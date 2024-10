Por que Estêvão retornou aos treinos, mas tem presença incerta no Palmeiras

Estêvão participou de parte do treino do Palmeiras da última quarta-feira (2) Imagem: Cesar Greco/Palmeiras

Abel Ferreira não quer acelerar retorno de Estêvão antes de reta final do Brasileirão. O jogador é o principal nome do Palmeiras no campeonato, líder em assistências (8) e vice-artilheiro (9). O desempenho da equipe com ele é totalmente outro: na sequência atual de seis vitórias seguidas da equipe no Brasileirão, com Estêvão no time foram 14 gols marcados e sem ele foram apenas 3.

Em julho, antes das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo, Estêvão havia sofrido entorses leves no joelho e no tornozelo. No final do mês ele iniciou a transição física, e Abel escalou o jogador entre os titulares no jogo contra o Vitória, no mesmo fim de semana, e ele sofreu uma nova lesão — por isso a preocupação.

Lesão de Estêvão tirou o jogador de jogos com a seleção brasileira. O Brasil enfrenta o Chile e Peru, dias 10 e 15 de outubro, respectivamente, e o jovem era um dos nomes cotados pelo técnico Dorival Jr.

Palmeiras pode ter vários "reforços" contra o RB Bragantino

Richard Ríos e Zé Rafael cumpriram suspensão pelo terceiro amarelo contra o Atlético-MG, e voltam a ser opções para Abel Ferreira.