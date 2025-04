Caixinha arma Santos de 'jogo da vida' com Neymar reserva e jovens barrados

O Santos terá Neymar no banco e novidades na escalação titular para o "jogo da vida" de Pedro Caixinha.

O que aconteceu

Sem Neymar desde o início, o pressionado Caixinha precisa vencer o Fluminense no domingo, no Maracanã, para continuar à frente do elenco do Santos.

A programação é utilizar Neymar por cerca de 30 minutos. Ele não atua desde a partida contra o Red Bull Bragantino, no dia 2 de março.