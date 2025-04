Flamengo usa Ayrton Senna para motivar jogadores no Ninho do Urubu

Frase de Ayrton Senna foi pintada na academia do Ninho do Urubu para motivar jogadores do Flamengo Imagem: Gilvan de Souza / Flamengo

Ícone do Brasil, Ayrton Senna era torcedor do Corinthians, mas tem alguns momentos com o Fla. Na década de 80, por exemplo, ganhou uma camisa rubro-negra das mãos do zagueiro Mozer.

O encontro foi em 1986, no autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Aquele dia era uma véspera de Fla x Flu, onde o time da Gávea acabou goleando por 4 a 1 com show de Zico.

Conhecendo o Mozer a gente tem que acabar torcendo um pouquinho para o Flamengo e para ele.

Ayrton Senna, em 1986, na véspera do Fla x Flu

Zico trocou presentes com Senna

Zico e Ayrton Senna trocam gentilezas em 1993, no Japão Imagem: X / @flamengo

Outra foto muito postada nas redes sociais é do eterno piloto brasileiro com Zico. Na imagem, o maior ídolo da história do Flamengo segura o icônico capacete e Senna está vestido com a camisa do Kashima Antlers, clube japonês que Zico defendia no fim da carreira.