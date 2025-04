Fórum do COB discutirá avanços e desafios da presença feminina no esporte

Na próxima terça-feira, o Comitê Olímpico do Brasil realiza o segundo Fórum Mulher no Esporte. O evento terá atletas, treinadoras, gestoras, jornalistas e especialistas para discutirem os avanços e desafios da presença feminina no esporte mundial.

A programação será vasta com palestras e rodas de conversas com nomes importantes do esporte brasileiro, como Jade Barbosa. A ginasta estará presente na apresentação do case de sucesso da ginástica artística feminina.

"Fico muito feliz em participar de um evento com tantas mulheres incríveis tratando de temas super relevantes para toda a sociedade. É uma iniciativa que valoriza nosso papel no movimento olímpico, ainda mais em um momento como o de hoje, onde temos a primeira mulher a ocupar a presidência do Comitê Olímpico Internacional e também a primeira no Comitê Olímpico do Brasil, com a nossa vice-presidente Yane Marques. Espero poder contribuir contando um pouco sobre o case da ginástica em Paris e aprender bastante por lá também", disse Jade.