Ponte Preta e Guarani levam rivalidade para a Série C; como estão os times?

Rômulo Amaro, presidente do Guarani Imagem: Raphael Silvestre/Guarani FC

Rômulo Amaro não citou nomes. Aposta no conjunto. "Depois da queda, trouxemos o Maurício Souza e reformulamos 90% do elenco, com jogadores que se adaptassem ao perfil do treinador. Confio bastante na força desse elenco. Os jogadores têm qualidade e motivação para defender o Guarani. Isso é fundamental. Acompanho os treinamentos e estou contente com o que tenho visto. O Maurício é um técnico moderno, com boa visão de jogo. Acredito que o coletivo vai fazer a diferença a nosso favor".

O Guarani estreia domingo, dia 13, em casa. Vai receber o Maringá, vice-campeão paranaense e que está na terceira fase da Copa do Brasil. O time-base é: Andrey; Lucas Justen, Raphael Rodrigues, Lucas Rafael e Emerson Barbosa; Nathan Camargo, Anderson Leite e Isaque; Rafael Bilu, João Vitor e Samuel.

A Ponte estreia no sábado. Visita o Figueirense em Florianópolis. O time-base para o campeonato é: Diogo Silva; Saimon, Emerson e Artur; Maguinho, Leo Oliveira, Lucas Cândido, Elvis e Danilo Barcelos; Éverton Brito e Jean Dias.

A Série C reúne 20 clubes. A primeira fase tem turno único, com todos se enfrentando. Cada time faz 19 jogos. Os quatro últimos são rebaixados. Os oito mais bem colocados avançam para a segunda fase, que é dividida em dois grupos de quatro. Jogam dentro do grupo em dois turnos; seis jogos cada um. Dois de cada grupo sobem para a Série B.