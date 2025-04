Leila moderniza Arena Barueri com reforma milionária e Dérbi vira teste

A Arena Barueri, palco do duelo entre Palmeiras e Corinthians, hoje, às 18h30 (de Brasília), pela 3ª rodada do Brasileirão, é administrada por uma das empresas da presidente Leila Pereira e passou por uma reforma de cerca de R$ 50 milhões desde o ano passado para receber melhor a torcida no estádio.

O que aconteceu

Quem visitou a Arena Barueri em 2025 viu uma estádio totalmente diferente do que nos anos anteriores. No total foram 14 obras realizadas, que vão do gramado às fachadas do estádio.

Os destaques são o gramado e os vestiários. O gramado foi trocado do natural para o sintético, o mesmo do Allianz Parque, e foi muito elogiado por Abel Ferreira no único compromisso que o Palmeiras teve no estádio até o momento.