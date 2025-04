Flamengo espera sondagem do terreno por novo orçamento do estádio

Mas o valor exato ainda necessita do trabalho de levantamento da FGV e de uma orçamento definitivo da empresa Arena. A empresa, no entanto, pediu para fazer uma sondagem do terreno para ter certeza dos custos da construção.

Outro impacto é nas obras viárias em volta do estádio. As intervenções no entorno eram avaliadas em R$ 114 milhões inicialmente, mas a estimativa posterior já chegava a R$ 400 milhões. É necessário, no entanto, uma posição da prefeitura do Rio de Janeiro das exigências para ter certeza do valor final.

E isso deve demorar mais tempo porque o Flamengo pretende estender por mais tempo os compromissos burocráticos do estádio enquanto avalia quanto vai gastar na construção. É praticamente certa uma renegociação do prazo para conclusão do estádio com o município — a previsão inicial era de 5 anos.