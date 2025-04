Palmeiras x Corinthians: horário e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Palmeiras e Corinthians se enfrentam na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir? O Premiere (pay-per-view) transmite o clássico. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Palmeiras vem de vitória diante do Sport. Jogando na Ilha do Retiro, o Alviverde venceu por 2 a 1, com gols de Flaco López e Piquerez.