Como joia na mira do Bayern perdeu espaço e foi 'atropelada' no São Paulo

No principal torneio de base do país, Lucas Ferreira foi um dos destaques do time só abaixo de Ryan Francisco. O São Paulo foi campeão da competição, o que fez com que o garoto ficasse nos braços do torcedor, começasse a pedir passagem no elenco profissional e atropelasse o espaço que, em teoria, seria de Henrique.

Classificação e jogos Brasileirão

Enquanto isso, Henrique Carmo treinava com o grupo 'que sobrava' na Flórida. Zubeldía chegou a escalar o garoto como lateral-esquerdo para completar um treino antes da chegada de Enzo Díaz, mas foi o único coletivo que o jovem participou.

Em todas as outras atividades táticas, Henrique ficava no grupo de jogadores no fim da fila: Igão, Patryck Lanza, Santi, Bobadilla, Rodriguinho, Henrique. Desses, somente Bobadilla faz de fato parte dos planos de Zubeldía e o volante só estava neste grupo por causa de um quadro de influenza que o fez perder o começo da preparação. Do restante, somente Patryck, três vezes, e Rodriguinho, duas, entraram em campo.

Henrique não entrou em campo no amistoso contra o Cruzeiro e, depois, voltou ao Brasil para participar do jogo contra o Botafogo-SP, a estreia recheada de reservas no Paulistão. De lá pra cá, nunca mais atuou e voltou a fazer parte do elenco do sub-20 recentemente.

O garoto monitorado pelo Bayern de Munique subiu no ano passado e poderia ser a primeira opção de Zubeldía para a carente posição de ponta dentro do elenco — o argentino hoje só tem Lucas e Ferreirinha entre os experientes após perder Erick e William Gomes, para citar somente quem fez a pré-temporada nos Estados Unidos. No entanto, diante de todos esses fatores, Henrique acabou atropelado por Lucas Ferreira, que já foi titular e fez boa partida contra o Alianza Lima enquanto Henrique não figura nem no banco de reservas, mesmo sem nenhuma outra opção de origem para a posição.