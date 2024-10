Palmeiras: Empresas de outros segmentos concorrem com Sportingbet, diz PVC

Há uma concorrência com empresas que eventualmente vão ser checadas até o fim, ou seja, você vai fazer um pente fino para saber quão crível é o contrato que vai se assinar. Então, a Sportingbet está regulamentada, está registrada, é em tese muito mais forte do que a Esportes da Sorte, que não está com essa sorte toda. Mas o Palmeiras vai fazer esse processo de pente-fino, o que significa que pode se chegar à conclusão de que é melhor não ter uma bet, que é melhor ter uma outra empresa de um outro segmento que também está participando e, eventualmente, que parece mais distante essa possibilidade, mas não está totalmente descartada, a Crefisa tem uma cláusula que diz que pode cobrir uma oferta. Tudo isso está aberto, embora a possibilidade mais concreta seja de um novo patrocínio master no ano que vem e da Crefisa e FAM manterem a manga ou a omoplata. Paulo Vinícius Coelho

