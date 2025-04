Rosamaria aprende com 'olhar japonês' na quadra e chega a quase mil pontos

Além de aprimorar seu jogo, Rosamaria também estava de olho em uma vaga no time de Zé Roberto Guimarães para as Olimpíadas de Paris. A troca do vôlei italiano pelo japonês, em setembro, de 2023, deu frutos, e a oposta foi chamada e conquistou o bronze, sua segunda medalha olímpica.

Após um ano e meio, a brasileira já está adaptada, se arrisca no japonês e até prefere o fuso de 12h em relação do Brasil do que europeu. Ela admite a diferença de horário atrapalha na hora de contar alguma novidade, mas nada que impeça o contato com familiares, amigos e namorada.

Rosamaria, defende o Denso Airybees (JAP) Imagem: Divulgação

Eu me viro muito bem [no japonês] O básico do dia a dia, eu consigo me virar. Consigo ir em restaurante sozinha, pedir as coisas. Dentro de quadro, me comunico com elas [companheiras de time]. A gente vai um pouco do japonês, um pouco do inglês, um pouco de mímica. Eu tenho uma tradutora, mas quanto mais eu puder me virar sozinha vai facilitar o meu dia a dia. As jogadoras também são super dispostas a me ajudar, assim, fazem de tudo para fazer eu participar das coisas.

A rotina também está bem encaminhada em quadra. Rosamaria chegou a 927 pontos na V.League, principal campeonato de vôlei do Japão, seu time se classificou para os playoffs e brigará pelo título.

Mais perto do fim?

Rosamaria completou 31 anos esta semana e admite que sua carreira está "mais perto do fim do que do começo". Ela, porém, está de olho tanto nos campeonatos deste ano — como Mundial e Liga das Nações — como também em completar sua coleção de medalhas. Ela tem uma prata (Tóquio 2020) e um bronze (Paris 2024).