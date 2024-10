Filipe Luís dá novo estilo ao Flamengo: de jogo, roupa e abordagem

Tudo em nome da nova função de técnico, pela qual se apaixonou e para a qual tanto se preparou.

Hora de colocar em prática. Filipe é um técnico ativo à beira do campo, mas não espalhafatoso. Dá instruções constantemente. Uma das que surtiu efeito foi reforçar a importância de um Flamengo pressionando, marcando alto. A tônica do ótimo primeiro tempo foi essa.

Já rolou até jogada ensaiada em cobranças de falta. A execução, no entanto, precisa melhorar.

Aplausos com as mãos elevadas ao alto, conversas ao pé do ouvido com Gabigol — em quem apostou de cara para tentar resolver o problema ofensivo - e também trocas com Gerson, mantido como capitão.

Bebendo água à beira do campo, tentava se refrescar como podia. A mão molhada ajeitava o cabelo, refrescava o rosto, enquanto o time trocava passes e envolvia o Corinthians.

Do gol às correções

O gol foi um alívio. E logo de um lateral-esquerdo, com quem Filipe Luís dividiu a seleção brasileira. Na posição em que jogava, o agora técnico diz ter ótimos jogadores. Mas vê em Alex Sandro uma alternativa mais equilibrada. E ele não se esquece do concorrente: "Ayrton Lucas foi um cara que me botou no banco".