Filipe Luís brinca com água, cita 'máquina na mão' e explica uso de Gabigol

Filipe Luís, técnico do Flamengo, durante jogo contra o Corinthians Imagem: Wagner Meier/Getty Images

Ex-colegas em ação. "Vi meus companheiros correndo por mim e me senti muito orgulhoso. Sou um privilegiado. Quando a torcida quer ganhar o jogo, ela ganha sozinha. O apoio de hoje refletiu nos jogadores, e fico feliz de ter conseguido trazer essa energia. É com união que temos que crescer cada vez mais, e conseguiremos isso dentro do campo se correspondermos às expectativas."

Sonho realizado. "Eu tinha um planejamento e um objetivo muito claro no pós-carreira. Me preparei durante muitos anos e estudei bastante. Estou aqui. Antes ou depois, aconteceria, eu sabia que aconteceria. Tentei me preparar o mais rápido possível para viver deste lado. Não é fácil. Estou falando na vitória, isso é mais fácil, mas existirão dias em que falarei na derrota e vai doer. É a profissão que escolhi. Sou muito apaixonado pelo que faço. Tentei deixar tudo mastigado para os jogadores. Eu não tenho dúvida que, fazendo as coisas com paixão, a gente está no caminho certo."

Filipe Luís, técnico do Flamengo, gesticula durante jogo contra o Corinthians Imagem: Wagner Meier/Getty Images

Estreias no Fla como jogador e técnico. "Como jogador, estava com receio porque vinha de lesão. Na Bahia, ficava olhando para as placas do Brasileirão. Não fui aquelas coisas, mas como treinador, é 100% diferente, não tem nada a ver. O que vivi nestes últimos dias foram [o equivalente a] sete anos da minha vida, foi muito intenso, muita preparação para ajeitar as coisas para o jogo. Ficar no banco de reservas não é uma novidade para mim porque já vivi isso, vim aqui no sub-20. O que mais me impressionou foi ver meus companheiros correndo e fazendo o que eu falava. Antes, eu jogava com eles, e agora eu ajustava as posições. Foi o que mais me emocionou."

Pressão no adversário. "A pressão pós-perda, que já estava antes de eu chegar, era forte e sempre foi. É herança do trabalho do Tite. As linhas altas eu quero fazer e colocar alguns ajustes para deixar do meu jeito. É um time que sabe fazer e já fez, eles pressionam todos juntos."