Vice do Flamengo critica 'choro' do Corinthians e arbitragem: 'Dá pena'

Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz criticou a postura do Corinthians antes do duelo e a atuação do árbitro Wilton Pereira Sampaio na ida da semifinal da Copa do Brasil. Ele afirmou que o "choro" do clube paulista por causa da mudança de data da volta fez a arbitragem chegar pressionada para o duelo no Maracanã, vencido por 1 a 0 pelo rubro-negro.

Esse choro e conversa fiada trariam a arbitragem para cá pressionada. Foi o que aconteceu. Dá pena a arbitragem. Falta de critério, de tudo. Não adianta ficar falando. Graças a Deus estou falando aqui em cima de uma vitória do Flamengo. Se fala com derrota é terceirizar, desculpa... Não dá. Não sei onde vai parar a arbitragem do futebol brasileiro. Está dando pena. Marcos Braz

O que mais ele disse?

Gol anulado de Gabigol: "Em relação ao gol do Gabigol, vimos no telão, mas não dá para analisar o frame. Não quero entrar nisso porque cada um começa o lance onde quer. Mas é vergonhoso a falta de critério. Dar amarelo em uma jogada para um e não dar para outro. Ninguém está falando em má intenção, nada disso. Mas vem pressionados. É essa vergonha que está e eles não ajudam muito. Os jogadores reclamando em campo que não conversam com ninguém, altamente ásperos [os árbitros]. Não sei onde vai parar o futebol brasileiro com esse tipo de arbitragem. O final da temporada está chegando, deveria se fazer uma análise mais profunda. Não sei se a profissionalização desse processo. Não estou aqui para dar um norte, só quero dizer que não dá mais para ter as arbitragens vergonhosas que tem no dia a dia."