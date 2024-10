Gols perdidos do Flamengo dão chance de revanche ao Corinthians, diz Ramón

Ramón também relembrou a vitória recente do Corinthians por 2 a 1 sobre o Fla, pelo Brasileirão. A partida aconteceu no dia 1º de setembro.

O Flamengo jogou muito bem o primeiro tempo, foi superior a nós, criou muito. No segundo tempo, melhoramos, o Flamengo seguiu criando, e tivemos três ou quatro chances. As nossas chances foram claras. No futebol, quando você tem chances e não faz os gols, dá chances ao adversário. Temos chance agora. Vamos jogar em casa, com a nossa torcida, em nossa casa e temos essa possibilidade de reverter o resultado. Há um mês, jogamos contra o Flamengo, e ganhamos. E não estávamos com o time completo como temos agora. Ramón Díaz

Emiliano, auxiliar de Ramón, explicou a decisão de colocar Yuri Alberto no banco, apesar da boa fase do atacante. O camisa 9 do foi poupado dos 90 minutos, entrando apenas no segundo tempo, por desgaste físico.

Aliás, a atual comissão técnica praticamente não repete escalações, tanto em copas quanto no campeonato de pontos corridos. Sempre há mudanças, sejam técnicas ou táticas.

Temos que administrar muito o esforço, porque o calendário é complicado. O Yuri jogou quatro partidas seguidas, o Héctor estava bem. Não é fácil na situação dele, mas é um cara que pode nos ajudar muito. O Yuri tinha jogado, sempre falamos que a nossa prioridade é o Brasileirão, vamos competir em tudo, mas a nossa prioridade é manter o melhor time para o sábado no Brasileirão, em geral. Aconteça o que aconteça. Emiliano Díaz

O que mais disse Ramón

Meio de campo sofre mesmo com Coronado e Garro. "Pensamos que com Coronado e Garro teríamos a bola, mas o adversário nos superou. A decisão foi nossa de ir a campo com os dois, eles não têm característica de marcação, jogam muito bem no ataque. Fica a experiência, explicamos à equipe, o erro foi nosso, não deles. Tenho que agradecer a eles pela entrega, o time não se rendeu. Isso nos permite uma pequena chance para o jogo da volta."