Criciúma vence 'afundado' Atlético-GO com golaço e respira no Brasileirão

O Criciúma fez a lição de casa, venceu o Atlético-GO por 2 a 0 com bastante tranquilidade e subiu três posições na abertura da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Rodrigo, de cabeça, e o meia Fellipe Mateus, com um golaço de cobertura, balançaram as redes no Heriberto Hulse.

Com o resultado, a equipe catarinense chegou aos 35 pontos e assumiu o 11° lugar, ultrapassando times como Grêmio, Juventude e Bragantino — todos com jogos a menos.

Os goianos, por outro lado, seguem afundados na lanterna com 21 pontos. O time de Umberto Louzer, que havia vencido o Fluminense no fim de semana, voltou a ser derrotado e precisa de um milagre para escapar do Z4.