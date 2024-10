'Solução ideal', Filipe Luís aumenta lista de ídolos e técnicos do Flamengo

Há também outros dois nomes ainda bem vivos na mente do torcedor. Andrade foi auxiliar técnico durante boa parte da passagem pelo Flamengo, mas foi interino e posteriormente efetivado em 2009 após a demissão de Cuca. Ali, guiou o time à conquista do Brasileirão. Jayme de Almeida foi jogador nos anos 70 e voltou como auxiliar de Luxemburgo em 2010. Em 2013, assumiu de maneira interina após a saída de Mano Menezes e acabou efetivado depois. Naquele ano, livrou o Fla do rebaixamento e foi campeão da Copa do Brasil.

Ser técnico de um time tem uma responsabilidade muito maior do que o jogador. Ele [Filipe Luís] tem uma experiência fantástica como atleta e conhece o clube, a torcida. Agora, a pressão é muito maior porque ele vai ser o responsável pelo time. Isso tem que ter uma certa dose de experiência para aguentar. Acredito na personalidade dele, na experiência que traz, estava trabalhando com as categorias de base, conhece os jogadores. São 21 jogadores que ele atuou junto. Espero que ele seja muito feliz. Jayme de Almeida ao UOL

É a solução ideal. É um cara sério, competente. Torço para que dê tudo certo, vamos torcer para que ele consiga resolver o Flamengo na Copa do Brasil.

Quer o time dele

Filipe foi anunciado como interino inicialmente, mas o Fla se corrigiu. O clube acertou com o treinador até o final de 2025 de maneira definitiva. Ele deixa o comando do sub-20.

O ex-lateral não quer se apoiar na história que já construiu no Flamengo para a nova fase. Durante a entrevista de apresentação, ele frisou a todo momento a necessidade de deixar para trás o que passou e construir uma nova caminhada no comando do clube.