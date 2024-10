Flamengo aguarda multa de Hugo Souza e ressalta garantias sobre Matheuzinho

Eu vou me abster de falar do Mateuzinho porque, de verdade, tem algumas questões contratuais que eu prefiro não expor. O que eu posso assegurar é que, num trabalho conjunto nosso, do Departamento de Futebol com a Presidência e o Departamento Jurídico, os contratos foram muito bem redigidos. O Flamengo está muito bem protegido do ponto de vista legal, das garantias, das penalidades em caso de qualquer atraso em qualquer uma das duas negociações. Bruno Spindel

Augusto Melo, presidente do Corinthians, comunicou de forma equivocada a data de compra de Hugo Souza, e o clube paulista terá de pagar R$ 500 mil ao Flamengo para escalar o goleiro no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. A cláusula de compra no contrato de empréstimo do goleiro passa a valer só a partir do dia 10 de outubro. Marcos Braz afirmou que até o momento não foi comunicado sobre uma compra.

Se na data o jogador estiver em definitivo no Corinthians, não precisam pagar. Se não estiver, precisam. Na minha análise não dá mais tempo. São 15h, o processo vai bater no Flamengo, o clube precisa assinar, fazer algumas coisas. Se não tiver eles vão pagar. O Corinthians ainda está dentro do prazo dele para o exercício da compra. O único ponto é a multa caso ele jogue. Não vejo nenhum problema ele jogar. Se jogar, no dia seguinte, um dia depois, dois dias, o Flamengo vai mandar a cobrança dos R$ 500 mil. Essa situação é diferente do Matheuzinho. O Corinthians está dentro do limite para comprar. Se ele exercer a compra, claro, iria economizar os R$ 500 mil reais. Mas parece que até agora não foi feito nenhum tipo de abordagem desse tema. Marcos Braz

Para ficar com o jogador em definitivo, o clube terá que depositar 800 mil euros ao Flamengo, cerca de R$ 4,85 milhões, para garantir 50% do atleta. Pelo empréstimo até o fim do ano, o Timão já pagou 200 mil euros (R$ 1,19 milhão) ao Rubro-Negro. O Corinthians só tem duas opções: ou paga a multa estabelecida à vista ou dá uma garantia que o Flamengo aceite. Dirigentes do time paulista garantem já ter o dinheiro separado para isso.