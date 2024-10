Filipe Luís abraça pressão no Fla e quer recuperar Gabigol: 'Dar a vida'

Trabalho de Tite: "Eu não quero me comparar com nenhum trabalho anterior, quero começar um novo Flamengo com a minha cara. Eu pego um time que não está um caos, não é um time que pega jogadores descompromissados. Tem organização, o Tite deixou muitas coisas boas de herança para esse time aqui, e deixou o time com uma vitória. Eu pego um time que, com os ajustes que eu vou fazer sobre o meu modelo e a minha forma de pensar o jogo, vai competir da melhor forma. Isso significa atacar bem e também defender bem. A minha maneira, né?".

Ideias de jogo: "Eu quero que seja um time muito impressionante. Quero que seja um time muito incômodo para o adversário, que saiba competir muito bem em todas as fases do jogo e que seja um time compacto".

Treinador jovem: "Eu não acredito que a idade te traga experiência, e sim as vivências que você teve. Eu tive muitas vivências no futebol. Mas, sim, sou um treinador jovem, não dá para fugir disso. E por mais que durante muitos e muitos anos eu já pensava como treinador, eu conversava com outros treinadores e ia visitá-los muitas vezes na Europa nas férias... Eu me preparei muito, mas não é a mesma coisa. Então, esse passo aqui pela base para mim era fundamental".

Trabalho na base do Fla: "Conhecer, montar metodologia de treino para ver realmente se eu conseguia fazer o time jogar da maneira que eu sonhava. E pouco a pouco eu fui vendo essa evolução, fui me sentindo melhor, mais confortável no campo, montei uma comissão que me ajuda muito".

Estreia contra o Corinthians: "Acho que o melhor para estrear é um jogo importante. Um jogo onde tem a pressão, tem peso, é uma semifinal. Nesse jogo não preciso motivar ninguém, os jogadores estão super motivados. Todos querem ganhar, todos querem passar, querem chegar nessa final, e para isso vamos ter que fazer um jogo de excelência. Ir tentando recuperar a confiança, que os jogadores se sintam cômodos e confortáveis com a bola, onde eles possam saber perfeitamente onde o companheiro está. E que a qualidade possa se juntar e aparecer cada vez mais nesse modelo de jogo".

Sonho: "Ganhar quarta-feira, esse é o meu primeiro sonho. Eu estava preparando o jogo contra o Porto Vitória na Copa do Brasil sub-20, e eu não consigo no futebol, principalmente como treinador, pensar uma semana na frente. Penso jogo a jogo".