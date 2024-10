Campeão mundial e carreira meteórica: como técnico Filipe Luís assume o Fla

Os títulos vieram rapidamente. A primeira taça foi em junho, depois de vencer o Vasco nos pênaltis, em São Januário, na Copa Rio sub-17.

O momento mais marcante foi a conquista do Mundial sub-20. Pouco depois de virar treinador da categoria, ele comandou a equipe que venceu o Olympiacos de virada por 2 a 1.

O trabalho do técnico é marcado pela influência de vários treinadores com quem trabalhou. Ainda em atividade, o lateral costumava anotar e se envolver bastante para entender os métodos e ideias dos treinadores.

Com posse de bola e agressividade, Filipe já começou a demonstrar a característica que pretende ter. Ele teve 13 jogos, 11 vitórias e duas derrotas no sub-17. No sub-20, foram 11 vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Filipe domina o ambiente. O clube entendeu que o trabalho com ele seria um ganha-ganha, ou seja, com benefícios para os dois lados. Os jovens atletas com quem trabalhou enalteceram diversas vezes as características do técnico.

O treinador também já vinha fazendo parte do dia a dia do time profissional em alguns momentos. Como é de costume, quando muitos jovens do sub-20 sobem para treinar, a comissão técnica também participa.