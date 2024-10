Corinthians e Vasco unem forças para fazer pressão em ação no STJD

Corinthians e Vasco estão alinhados no caso contra a decisão da CBF, que mudou as datas previamente selecionadas para o jogo de volta da Copa do Brasil.

O que aconteceu

A diretoria do clube paulista fez contato com o Vasco para alinhar o discurso jurídico, antes de decidir entrar com a medida no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), na manhã desta terça-feira (1º).

O contato foi feito por Augusto Melo, presidente do Corinthians, e Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol. O posicionamento dos dirigentes corintianos é o mesmo da presidência vascaína, de grande indignação.