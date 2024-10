Conflito com CEO e 'panela' na gestão: diretor renuncia no Corinthians

O presidente Augusto Melo nega veementemente que o Corinthians vá pedir recuperação judicial ou extrajudicial, situações que poderiam resultar na venda do clube no modelo de SAF.

'Panelinha' na diretoria

A reportagem também conversou com membros do Conselho Deliberativo (CD) do Corinthians que apontam um "escanteamento" de Leonardo Pantaleão pela atual diretoria. Diversas fontes afirmam que ele não participava de nenhuma decisão no clube.

Além disso, a proximidade entre o dirigente e o presidente do CD, Romeu Tuma Jr., gerou desconfiança, uma vez que Augusto Melo perdeu a maior parte do apoio que tinha na assembleia.

O desgaste teria ficado mais claro entre Pantaleão e Pedro Silveira, atual diretor financeiro, com quem tinha discordâncias quanto ao envio de informações ao Conselho de Orientação, importante órgão de fiscalização do clube. O desgaste levou a um afastamento.

Em um ofício enviado ao presidente do CD, o Cori reclamou de informações incompletas e inconsistentes sobre os balanços mensais enviadas pelo departamento.