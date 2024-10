Corinthians: Ex-diretor jurídico vai integrar Comissão de Justiça do clube

Horas depois de pedir a renúncia do cargo de diretor jurídico, Leonardo Pantaleão foi nomeado para integrar a Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo (CD) do Corinthians.

O que aconteceu

Nesta segunda-feira (30), Romeu Tuma Jr., presidente do CD, elegeu Pantaleão para ser o sexto integrande da Comissão de Justiça do clube. Além dele, a comissão é composta por André Moreno, Fábio Antônio Palmieri, Heroi Vicente, Pedro Luis Soares e Willian Tapara de Oliveira.