Vasco entra com ação no STJD contra alteração de datas na Copa do Brasil

Veja a nota oficial do Vasco

"NOTA OFICIAL



O Vasco da Gama informa que, nesta segunda-feira (30/09/2024), protocolou junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) uma medida inominada, com pedido de urgência, questionando a alteração unilateral das datas das partidas de volta das semifinais da Copa do Brasil 2024 pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).



A referida modificação, realizada sem o consentimento do Vasco e de maneira contrária ao calendário previamente estabelecido, viola tanto a Lei Geral do Esporte quanto o Regulamento Geral de Competições da própria CBF. O clube reafirma seu compromisso com o respeito às normas e à isonomia no futebol nacional.



O Vasco aguarda e confia que a Justiça reestabeleça a tabela definida originalmente e que o jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil aconteça nas datas previamente estabelecidas, sendo elas 16 ou 17/10.



VASCO DA GAMA SAF"