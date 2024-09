Vasco condena mudança de data da semifinal da Copa do Brasil: 'Não é justo'

O Vasco, por meio do presidente Pedrinho no Instagram, criticou a CBF após a entidade alterar a data do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG. As datas e horários foram divulgados neste sábado (28).

O que aconteceu

Pedrinho afirmou que Atlético-MG e Flamengo estão sendo beneficiados com a alteração da data. O jogo de volta estava previsto para acontecer no dia 17 de outubro, mas mudou para o dia 19 após a divulgação das datas das semis da Sul-Americana e por causa da Data Fifa, que se encerra no dia 15.

O presidente do Vasco citou uma situação semelhante vivida pelo Vasco nas quartas de final, contra o Athletico, por causa da Data Fifa. As datas dos duelos não foram alteradas.