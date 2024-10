'Vasco e Corinthians querem ser espertalhões', diz RMP sobre Copa do Brasil

'Ninguém pode cobrar exageradamente do Filipe Luís', diz RMP

Na opinião de RMP, a maior cobrança sobre o novo treinador do Flamengo será no Campeonato Brasileiro. O jornalista entende que a Copa do Brasil com certeza seria perdida com Tite.

Gabigol 'previu' Filipe Luís treinador em 2021 e cobrou faixa de capitão

RMP ressaltou que há apenas quatro remanescentes do time de 2019 no Flamengo, dizendo que Gabigol é único que não é titular. O jornalista acredita que Filipe Luís tentará recuperar melhor futebol do ex-companheiro e agora comandado.