Vasco prepara ação no STJD contra mudança de datas da Copa do Brasil

O Vasco prepara uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra a mudança de datas das semifinais da Copa do Brasil imposta pela CBF. A informação inicial foi dada pelo "ge" e confirmada pelo UOL.

O que aconteceu

A diretoria vascaína foi consultada sobre o assunto e respondeu de forma negativa. Porém, mesmo com a recusa do Vasco, a CBF alterou o jogo de volta, em São Januário (RJ), da data-base do dia 17 de outubro para o dia 20 de outubro. A ida, na Arena MRV (MG), será nesta quarta-feira (2).

Tanto o Atlético-MG quanto o Flamengo eram favoráveis à mudança por conta da Data Fifa. O adversário do Rubro-Negro será o Corinthians, que também foi contrário. O duelo entre eles acontecerá nos dias 2 e 19 de outubro.