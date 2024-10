'Ninguém pode cobrar exageradamente do Filipe Luís', diz RMP

Durante a Live do Flamengo desta segunda (30), Renato Maurício Prado opinou que Filipe Luís tem muitas chances de dar certo porque teve um antecessor que estava muito mal.

Na opinião de RMP, a maior cobrança sobre o novo treinador do Flamengo será no Campeonato Brasileiro. O jornalista entende que a Copa do Brasil com certeza seria perdida com Tite.