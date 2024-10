Gabigol 'previu' Filipe Luís treinador em 2021 e cobrou faixa de capitão

'Vasco e Corinthians querem ser espertalhões', diz RMP sobre Copa do Brasil

O clube paulista e o cruzmaltino estão descontentes com a alteração feita pela CBF na data do jogo de volta: do dia-base 17 para os dias 19 e 20 de outubro. RMP entende que nenhum dos dois será prejudicado com a mudança.

'Ninguém pode cobrar exageradamente do Filipe Luís', diz RMP

Na opinião de RMP, a maior cobrança sobre o novo treinador do Flamengo será no Campeonato Brasileiro. O jornalista entende que a Copa do Brasil com certeza seria perdida com Tite.