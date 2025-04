Botafogo encerra preparação para duelo contra o Capital-DF pela Copa do Brasil

O Glorioso fechou a preparação para a primeira partida da 3ª fase da Copa do Brasil! Amanha é dia de jogarmos juntos no Nilton Santos! ??? #VamosBOTAFOGO

O técnico Renato Paiva não poderá contar com o volante Gregore. Expulso contra o Bahia, nas oitavas de final da Copa do Brasil do ano passado, o jogador cumpre suspensão.

Além dele, o zagueiro Bastos, o meia Santiago Rodríguez e o atacante Nathan Fernandes seguem no departamento médico. Anunciado oficialmente na última segunda-feira, o lateral esquerdo Marçal ainda não tem condições físicas para estrear.