Medina vai a clássico do Real Madrid e detona atos racistas: 'Nojento'

O surfista Gabriel Medina assistiu ao clássico Atlético x Real Madrid do último domingo (29) in loco e acusou comportamentos racistas de torcedores no estádio Metropolitano.

O que aconteceu

Medina disse que nunca havia presenciado tais atos no meio da torcida: "Nojento". O surfista, esteve na arquibancada, fez o desabafo nas redes sociais.

Ele, no entanto, não deu detalhes de quais ofensas racistas presenciou no local, nem quem foram os alvos. O brasileiro acrescentou que o episódio foi "assustador".