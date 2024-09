Ancelotti sobre jogada individual de Endrick no dérbi: 'Podia ter tocado'

O ex-palmeirense corria pelo meio em direção ao gol e optou por arriscar de longe, chutando para fora. Outra opção seria tocar para Bellingham, que corria pela esquerda (veja abaixo, a partir dos 2:21)

Classificação e jogos La Liga

Ancelotti comparou o lance ao gol de Endrick contra o Stuttgart, pela primeira rodada da Liga dos Campeões. Na ocasião, Endrick tinha Vini Jr. aberto de um lado, Mbappé do outro, mas optou pelo chute e balançou as redes. O jogo estava no minuto final e o Real vencia por 2 a 1.

O brasileiro Militão fez o gol do Real Madrid no clássico, aos 19min da etapa final, enquanto Ángel Correa empatou para o Atlético.