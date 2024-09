Atlético de Madri e Real empatam em jogo marcado por paralisação

Real Madrid perigoso no começo do segundo tempo. Aos 4 minutos, Rodrygo recebeu na meia-lua e, de chapa, manda o chute passando perto do travessão.

0x1. Vini Jr. cruza na área, a bola fica viva e sobra para Militão. O zagueiro, com categoria, domina, ajeita, e manda uma bomba no gol de Oblak, que contou com um desvio de Llorente para deixar o goleiro vendido no lance.

Quase Vini Jr. faz o segundo. O atacante brasileiro carrega até a meia-lua e enche o pé, mas parou em Oblak.

Sufoco do Atlético. Aos 35 minutos do segundo tempo, Lino recebe, escapa de Militão e Carvajal e enche o pé. Courtois faz uma boa defesa.

1x1. Faltando dois minutos para o jogo acabar, Correa recebe, dribla Courtois e finaliza já caindo enquanto segurava Rudiger. No lance, o assistente deu impedimento, mas o VAR confirmou lance legal.

Atlético de Madri 1 x 1 Real Madrid