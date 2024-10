Mauro Cezar: Tite compôs com os cartolas do Flamengo e se deu mal

Mauro Cezar Pereira destacou no Posse de Bola que Tite se deu mal por compor com os cartolas do Flamengo. Segundo o colunista do UOL, o treinador pôs o próprio trabalho em xeque ao colocar o Brasileirão em segundo plano para apostar tudo no mata-mata.

'Tite compôs com os cartolas do Flamengo': "O Tite não tem nada a apresentar, só o Carioca. Se ele estivesse na liderança do Campeonato Brasileiro, como estava lá atrás, e perdesse para o Peñarol, pelo menos estava brigando pelo título brasileiro, o problema é esse. Ele compôs de novo: ele compôs com a diretoria do Corinthians, ele compôs com a cartolagem da CBF, ele compôs com os cartolas do Flamengo".

'Ele compôs e se deu mal': "A decisão de priorizar na prática o mata-mata, em detrimento dos pontos corridos no Brasileiro, é do Flamengo, tanto que os dirigentes falam 'jogamos em todas as frentes'. Ele tinha tamanho para falar 'não, peraí, o campeonato em primeiro lugar', mas ele não fez isso. Então, ele compôs e se deu mal, como eu outras vezes também, quando se deu mal quando compôs".