Análise: Cotia dá conta do recado novamente e indica caminho para Zubeldía

Cotia decidiu mais uma vez. Neste sábado, no empate do São Paulo com o Ceará, em 1 a 1, no Castelão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, Ryan Francisco foi o nome do Tricolor. Poupando alguns titulares, o técnico Luis Zubeldía decidiu dar chance para o garoto de 18 anos no ataque, e ele não decepcionou, marcando o único gol de sua equipe no jogo para evitar a derrota em Fortaleza.

Lucas Ferreira e Matheus Alves já haviam correspondido nas oportunidades em que estiveram em campo, seja como titulares ou saindo do banco de reservas. Ryan Francisco, que havia se destacado mais que os dois na Copinha, sendo o craque do torneio, não vinha tendo o mesmo espaço por concorrer com Calleri e André Silva por uma vaga no ataque.

Calleri se machucou, tendo de passar por uma cirurgia. André Silva, por sua vez, teve de ser preservado neste sábado por causa da dura sequência de jogos do São Paulo, e a oportunidade caiu no colo de Ryan Francisco, que, sempre bem posicionado, esbanjou oportunismo para balançar as redes de cabeça, sem precisar sequer sair do chão.