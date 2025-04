Comércio lamenta após time da Mooca ficar sem jogos: 'Jamais imaginamos'

No entanto, quem quiser experimentar a cobiçada sobremesa nos próximos meses terá que se deslocar cerca de 10 km zona leste adentro. Com o estádio fechado, Seu Antônio reabriu o ponto que tem dentro do Assaí da Vila Carrão. Aos 75 anos, ele deu uma diminuída na produção e trabalha poucas horas de tarde, mas segue atendendo sua freguesia.

Fachada da Esfiha Juventus, nos arredores da Javari Imagem: André Martins/UOL

O encerramento do calendário do Juventus no ano também impacta a Esfiha Juventus e, inclusive, pegou os garçons de surpresa. O maître do espaço conversou com o UOL e disse que não sabia da decisão da atual diretoria. "É mesmo? Não vai mais ter jogo?", indagou, incrédulo, antes de repassar a notícia aos colegas —todos com décadas trabalhando na casa.

O estabelecimento de dois andares passa por reforma, mas não fica com seu grande salão desocupado. Enquanto a reportagem esteve por lá, já passado o horário tradicional de almoço, diversas pessoas entraram e saíram do local. O restaurante é outro lugar muito frequentado em dias de jogos, quando seu faturamento praticamente dobra com o agito.

O chefe dos garçons acredita que o negócio não será prejudicado, mas fez coro ao lamento. "Em dia de jogo, toda a região vibra", contou. Essa energia só deve voltar à Javari daqui a oito meses, com início da Copinha.