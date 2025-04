Crias de Cotia escutam recado de Zubeldía e resolvem problemas no São Paulo

A comemoração de Ryan também vai contra as críticas a Zubeldía. O jogador fez questão de dar um abraço no treinador após o gol.

Classificação e jogos Brasileirão

Ressaltar o grupo, tomamos o gol cedo e continuamos de cabeça erguida, dando o nosso máximo e graças a Deus conseguimos empatar o jogo. O abraço no Zubeldía é de gratidão pela oportunidade, eu venho sempre trabalhando forte e hoje ele me deu uma oportunidade e graças a Deus eu pude ajudar a equipe com um gol. Ryan Francisco, em entrevista ao Prime Video.

Lucas Ferreira, por sua vez, já tinha se mostrado uma opção confiável para Zubeldía. O atacante entrou no 2º tempo contra o Libertad, marcou seu primeiro gol pelo profissional do São Paulo e já tem onze jogos no ano. O jogador é polivalente e ganhou pontos com o treinador: ele pode jogar na direita, na esquerda e como meia ofensivo.

Em março, Zubeldía deu entrevista ao colunista André Hernan, do UOL, e negou rejeição à base do São Paulo. O treinador disse que enxergava os jovens recebendo espaço na temporada, mas ponderou que eles precisariam mostrar desempenho em campo — o que tem acontecido.

Também depende deles que se imponham e mantenham o nível que mostraram na Copinha. Eu vejo neles uma condição física e técnica muito boa e que condiz com o que mostraram no sub-20. Então, acho que vão ter seu momento porque o elenco é curto e porque vão merecer. Zubeldía no Zona Mista.

Rafael, goleiro do São Paulo, afirmou após o jogo que Zubeldía disse ao elenco que os garotos já pertencem ao elenco profissional: "O Zubeldía falou conosco que eles já não são da base, são profissionais, jogadores que compõe nosso grupo e vão nos ajudar muito. Ganhamos com a chegada deles".