Primo de Neymar, ex-Palmeiras diz que tem outra inspiração na carreira

Minha avó é irmã do avô dele. É uma relação distante, mas tá no sangue da família. O meu pai foi ex-jogador de futebol. O meu irmão também, o meu tio foi campeão pelo Cruzeiro, pela Libertadores. Isso corre pelas veias, então fica fácil desse jeito. Estou feliz com a ascensão dele, mas procuro fazer o meu também para ter o meu espaço, para ter as minhas coisas também Jhon Jhon, em entrevista ao UOL.

Ter Neymar como primo já é um fato de orgulho para Jhon Jhon, mas o que deixa o ex-jogador do Palmeiras ainda mais motivado para brilhar nos gramados é honrar o legado do pai, seu principal ídolo. Marcelo Pelé teve passagem pelo Atlético-MG e clubes do Espírito Santo, por onde escreveu sua trajetória no futebol.

O meia também tem como inspiração o irmão, Marcelo Santos, atacante e vice-campeão paranaense pelo Toledo em 2023. Ele soma passagem pela base do Athletico-PR e por categorias da Seleção Brasileira.

"Meu pai foi essencial na minha vida. Desde os meus 5, 6 anos que ele me deu a primeira bola e foi me levando a lugares que ele jogava, fui entrando em campo com ele nos clubes que ele estava. Então, desde pequeno quem me incentivou foi ele e meu irmão. Logo ao lado eu tendo esse espelho dos dois foi essencial para eu continuar e ter o sucesso que eu tenho hoje".

