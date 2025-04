Camarote no Allianz transforma experiência de jogo em rolê de quase 8 horas

Os eventos incluem comida e bebida. Entre as opções para beber estão whisky, cerveja, refrigerante, suco, água. E o open food tem estação de massas, hot dog, petiscos de bar, pipoca, mini hambúrguer e açaí.

Classificação e jogos Brasileirão

Libertadores

As bebidas alcoólicas são servidas até 2 horas antes do jogo e também logo após o apito final, assim como acontece nos demais camarotes por conta da legislação que impede a venda deste tipo de bebida enquanto a bola rola.

O espaço também conta com pebolim, jogo eletrônico, barbearia e até um estúdio de tatuagem (pago à parte do valor do ingresso).

Um estúdio de tatuagem é uma das atrações que mais chamam a atenção no Camarote Fan Zone no Allianz Parque Imagem: @CamaroteFanZone

Jogadores históricos do Palmeiras marcam presença no camarote. Os ex-jogadores Galeano e Cleiton Xavier, por exemplo, são figurinhas carimbadas no espaço em dias de jogos do Palmeiras e os torcedores aproveitam para tirar fotos e até pegar autógrafos.