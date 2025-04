Flamengo x Corinthians: Clássico leva mais público hoje do que na era Zico

O contraste é que Flamengo x Corinthians enfrentaram-se 81 vezes em todos os tempos pelo Brasileirão unificado, entre 1967 e 2024.

De 81 clássicos no total, só onze com mais de 40 mil.

A diferença fica ainda mais gritante quando se entende que nesta semana se lembram os vinte anos do fim da geral do Maracanã, o mais democrático espaço para torcedores da América.

Dos 81 clássicos Flamengo x Corinthians, 43 foram nos tempos da geral.

Apenas onze com mais de 40 mil espectadores antes de 2005, nos tempos da geral (25%).

Os outros 16 com público com mais de 40 mil foram depois do fim do espaço mais democrático do país, o local dos geraldinos. Ou 42% dos jogos entre Flamengo x Corinthians de 2005 até hoje.