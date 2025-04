Reforço incansável do Palmeiras surpreende por mudança drástica na carreira

O atacante Facundo Torres ganhou fama de incansável no Palmeiras mesmo após uma mudança drástica na carreira: ele trocou o calendário tranquilo do futebol nos Estados Unidos pela insanidade do futebol brasileiro.

O uruguaio tem surpreendido internamente e ostenta números impressionantes.

O que aconteceu

Facundo Torres completou sua 21ª partida consecutiva pelo Palmeiras na vitória contra o Bolívar. Ele foi titular em 19 desses 21. O jogador é um dos atletas com melhor recuperação entre os jogos.