Tite releva xingamentos e diz que respaldo da diretoria do Fla é constante

Respaldo da diretoria: "Respaldo da direção é diário, constante, de todos os momentos. Quando falamos de fortalecimento de uma equipe, vem dentro das hierarquias: direção, comissão técnica e atletas."

Classificação e jogos Brasileirão

Dando o melhor: "Tento fazer o meu melhor, talvez não seja o técnico dos sonhos, não faço tanto quanto querem. Mas o trabalho e dignidade sempre vão ter. Eu respeito o clube, os atletas e todos."

Confortável e satisfeito com o cargo? "O trabalho só vai ser devidamente julgado após o término. Agora é oportuno ou inoportuno. Eu tenho uma atenção: estar representando com dignidade o cargo que fui convidado. Mais competente em um momento, menos em outro, talvez não atendendo as pessoas como querem, mas sempre com respeito."

Título da Copa do Brasil ameniza Libertadores? "A principal competição era aquela. Saímos e é inquestionável. Temos que olhar para frente, estamos sentidos, sei que era a principal competição. Passou, é olhar para frente."

Admite mudar esquema sem Pedro: "Mudamos hoje. A rotina, a formatação. Isso requer tempo para reajustar esse processo. A fase ofensiva é diferente e estamos tentando adaptar."

Corinthians na Copa do Brasil: "Eu não acompanhei a troca de data, essa discussão. Cabe à direção colocar isso. São jogos importantes, de alto nível, a exigência é grande. Isso fica à parte das campanhas do Brasileirão. O próprio Athletico fez um início bom. Esse campeonato tem essa característica. A Copa traz essa margem de erro pequena e grandes jogos."